В России впервые оформили госуслугу из космоса. Об этом сообщил вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Единым порталом муниципальных и государственных услуг воспользовался находящийся на борту Международной космической станции космонавт Алексей Зубрицкий. Он оформил самозапрет на оформление сим-карт.

Процесс получения услуги занял всего 30 секунд. Трансляция в рамках сеанса связи с МКС состоялась на полях форума "Цифровые решения".

Известно, что космонавт зашёл на портал госуслуг с помощью биометрии, так как смс-сообщения пока не доходят до МКС.