Собянин поздравил московских школьников с победой на чемпионате RoboCup в Абу-Даби

Московские школьники отлично выступили на международном чемпионате RoboCup в Абу-Даби. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, их успех - результат системной работы по развитию инженерного образования в столице.

Столицу на чемпионате представляли пять команд. Девятиклассники Вера Гасан из школы №1514, Дмитрий Моисеев из школы №1547 и десятиклассник Владислав Закиров из школы Центра педагогического мастерства завоевали первое место.

Призовые места и успехи в разных номинациях – у тринадцати ребят из Москвы. Роботы, созданные ими, лучше всего справились с заданиями.

Сегодня в московских IT-классах и кружках робототехники учат программировать, конструировать, работать в команде, отметил мэр.