Украинский дрон убил семью священника и прихожан храма в ДНР

Священник Владимир Шутов, его жена, а также семья прихожан с маленьким ребёнком погибли в ДНР во время атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили представители церкви.

Трагедия произошла несколько дней назад в селе Александро-Калиново под Константиновкой. Населённый пункт сначала атаковали дроны, а затем по нему был нанесён удар из миномётов.

В селе находились мирные жители, они пытались выбраться из зоны атаки. ВСУ не дали им даже собрать тела погибших во время атаки – людей повторно атаковали с воздуха.