Москвичей попросили соблюдать осторожность из-за опасной погоды

Ближайшей ночью в Москве резко похолодает – столбики термометров опустятся до минус шести градусов. В связи с этим столичный комплекс городского хозяйства призвал москвичей быть внимательными на улице.

На дорогах при отрицательных температурах образуется гололедица. Пешеходам и автомобилистам следует соблюдать осторожность.

Городские коммунальные службы мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.

Минувшей ночью в Москву накрыл первый снегопад. Выпало до трети месячной нормы осадков. Вероятно, что на следующей неделе весь выпавший снег растает, 18 ноября ожидается до плюс 7-10 градусов.