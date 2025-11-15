Киевляне вышли на митинг с плакатами "Зеленский - преступник"

В центре Киева прошёл митинг против Владимира Зеленского и коррупции. На акцию собрались около ста человек. Участники держали плакаты с надписями: "Зеленский - преступник" и "Нет коррупции". Митинг организовала активистка Мария Барабаш, сообщает РИА Новости.

На этой неделе Украину потряс громкий коррупционный скандал. Выяснилось, что бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич участвовал в преступной схеме, связанной с хищениями в энергетике.

У Миндича и его подельников нашли крупную сумму в валюте, правда, сам бизнесмен успел сбежать с Украины за несколько часов до обысков. На Западе уже всерьёз обсуждается вопрос о прекращении или приостановке финансовой помощи Киеву.