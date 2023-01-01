ВСУ ударили по подстанции в Запорожье: 44 тысячи жителей остались без света

В Запорожской области 44 тысячи человек остались без света после ударов ВСУ. Атакованы объекты критической инфраструктуры, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Повреждения получила подстанция Васильевской РЭС. Перебои со светом наблюдаются в Малой и Великой Белозёрке, Орлянском, Видножино, Ясной Поляне, Днепрорудном и близлежащих селах. Энергетики восстанавливают электроснабжение.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве. В октябре 2024 года в результате точного попадания был частично разрушен Генштаб ВСУ.