В зоне СВО российские артиллеристы взяли под контроль основную трассу на Доброполье - это следующий укрепрайон за Красноармейском. Прорывы наших войск - от трёх до восьми километров в глубину. И так почти по всему красноармейскому котлу и южному фронту.

И пока киевский генштаб всячески успокаивал друзей в НАТО - мол, русские всё выдумывают и никакой катастрофы в Красноармейске нет, под угрозой окружения оказался ещё и вчерашний тыл националистов в Доброполье.

Также идут бои за Великомихайловку в Днепропетровской области. Соседняя Новопавловка уже наполовину занята российскими штурмовиками. Оба этих села имеют важное значение - логистическое и тактическое. Именно здесь ВСУ концентрировали силы для контратак на южных граница Донбасса.