В Минобороны рассказали о подвигах российских бойцов

Новые примеры мужества и профессионализма наших военнослужащих в зоне СВО. Гвардии сержант Иван Шаталов за рулём санитарного автомобиля эвакуировал раненых сослуживцев. Заметив приближающийся к машине вражеский FPV-дрон, он совершил резкий манёвр и ушел с линии атаки, а затем скрылся от беспилотника в лесополосе. После того как БПЛА был сбит санитаром, Иван продолжил движение и доставил четверых бойцов в медицинский батальон.

Гвардии сержант Роман Левенко доставлял на мотоцикле боеприпасы и продукты питания на передовую. Попав под обстрел противника, он подобрался к позиции боевиков и метким броском ручной гранаты уничтожил пулемётный расчёт, после чего из оружия неприятеля поразил другие огневые точки ВСУ. Вместе с сослуживцами Роман ликвидировал группу из 15 боевиков, после чего продолжил выполнение своей основной задачи, сообщает "ТВ Центр".