В Челябинске автобус с пассажирами влетел в опору моста

В Челябинске пассажирский автобус врезался в опору моста. Пострадали 12 человек, включая ребёнка. Как сообщили в региональном Минздраве, состояние одного из пострадавших оценивается как тяжёлое.

На месте ДТП работали восемь бригад скорой помощи. Всем пострадавшим была оперативно оказана медицинская помощь.

Известно, что перед столкновением с опорой моста автобус наехал на препятствие. Водитель не справился с управлением.

Сегодня в Пермском крае микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем. Погибли семь человек, в том числе ребёнок. 12 человек госпитализированы.