Путин обсудил с Лукашенко ситуацию на границе Союзного государства

Владимир Путин и Александр Лукашенко поговорили по телефону. Об этом сообщает Telegram-канал Кремля. "Проведён обмен мнениями по ряду практических вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике, а также актуальным международным темам", - говорится в сообщении.

В свою очередь, белорусский Telegram-канал "Пул Первого" сообщил, что президенты обсудили новые перспективные проекты, среди которых - строительство ещё одного энергоблока на Белорусской АЭС. Ещё говорили о безопасности и обороне, а также отдельно остановились на ситуации на границе Союзного государства.

Диалог будет продолжен в конце ноября на саммите ОДКБ в Бишкеке, условились Путин и Лукашенко.