"Молодой Гвардии" Москвы исполнилось 20 лет

В столице торжественно отметили 20-летие регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России". В культурном центре "Строгино" наградили активистов и показали документальный фильм "Поколение" об истории организации, сообщает АГН "Москва".

В ходе праздничного вечера благодарственными письмами мэра Москвы Сергея Собянина были отмечены 28 молодогвардейцев за реализацию общественно значимых проектов, личный профессионализм, содействие в проведении молодёжной политики, информационную работу и помощь участникам СВО. Всего же заслуженные награды в различных сферах получили более 100 активистов.

В торжественной встрече участвовали активисты, почётные гости и выпускники МГЕР. Как сказал глава Мосгордумы Алексей Шапошников, именно московская организация МГЕР всегда отличалась от всех тем, что она самая разветвлённая и системная.

Сегодня столичная организация МГЕР насчитывает две с половиной тысячи активистов от 14 до 35 лет.