Конфликт на Украине сейчас ближе всего к приостановке, считает Хакан Фидан

Конфликт на Украине находится в ближайшей к его прекращению точке, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан 15 ноября в интервью телеканалу AHaber.

По словам Фидана, поначалу в США и Европе были стороны, поддерживающие продолжение боевых действий. Однако сейчас они согласны в необходимости прекращения конфликта на Украине.

"Все условия для прекращения огня имеются. Необходимо, чтобы стороны-посредники предприняли действия в подходящем месте и запустили кампанию по урегулированию. Мы работаем над этим, скоро увидите результаты", - добавил министр.

Хакан Фидан верит в проведение нового раунда переговоров между Россией и Украиной в Турции.

Предыдущие прямые переговоры Москвы и Киева прошли 16 мая, 2 июня и 23 июля 2025 года в Стамбуле.