Конфликт на Украине скоро завершится, считает Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что скоро боевые действия на Украине завершатся. Об этом он рассказал в интервью с директором германской медиагруппы Axel Springer Матиасом Дёпфнером 15 ноября. Но точных обоснований своему прогнозу Орбан не дал.

Также он рассказал, что для завершения украинского конфликта нужна "единая позиция Запада". По его словам, пока США предпринимают все усилия для достижения мира, Евросоюз только подталкивает Украину на продолжение боевых действий, чтобы добиться более выгодных условий на поле боя.

При этом премьер-министр Венгрии видит желание президента России Владимира Путина продолжить мирные переговоры с Владимиром Зеленским. Орбан уверен, что Россия хочет как можно быстрее завершить этот конфликт, но сначала страна стремится к достижению своих целей.

На встрече с президентом США Дональдом Трампом 7 ноября Орбан заявил, что Украина может победить только благодаря чуду