Более ста полицейских пострадали во время протестов в Мехико

В центре Мехико антиправительственный марш перерос в масштабные столкновения с полицией. В какой-то момент активисты начали крушить ограждение у президентского дворца. Затем в ход пошли камни, палки и дымовые шашки. Пострадали более ста полицейских. Правоохранителям удалось оттеснить нападавших, задержаны десятки человек.

Протестующие выходили на митинг под лозунгами о борьбе с коррупцией и с призывами остановить насилие. Однако, как считают местные журналисты, продвижение марша было подготовлено из-за рубежа через сеть аккаунтов в соцсетях, специально созданных под эту акцию, сообщает "ТВ Центр".