В Териберке шторм оторвал от причала два судна

В Мурманской области, где бушует непогода, два маломерных суда унесло в море. Сильный шторм разыгрался у берегов Териберки, корабли открепились от причала.

Один из них подтоплен, лежит на борту среди валунов. Местонахождение второго пока устанавливают. Пассажиров в момент ЧП на судах не было. Поднять лодки можно будет, как только позволит погода.

Регион находится во власти метели, штормовой ветер достигает порывов 29 метров в секунду. Из-за непогоды закрывался аэропорт Мурманска, сообщает "ТВ Центр".