На юге Англии обнаружена гигантская свалка

Прогнило что-то в Британском королевстве. Фразу, созвучную бессмертным строкам из шекспировского Гамлет,а впору вспоминать жителям графства Оксфордшир, что на юге Англии.

Там, в пойме реки Черуэлл, той самой, что некогда вдохновляла писателя Джона Толкина, обнаружена гигантская свалка бытовых отходов. Зловонная гора возвышается на десять метров и занимает площадь, превышающую размеры футбольного поля.

По официальной версии, к появлению незаконного полигона причастна некая организованная преступная группировка. В социальных сетях местные жители винят во всем мигрантов из Индии и Пакистана. Пока идут споры - кто виноват и что делать, проблема рискует обернуться экологической катастрофой, предупреждают эксперты.

Впрочем, рассчитывать на оперативное решение проблемы не приходится. Чтобы ликвидировать свалку требуются средства, превышающие годовой бюджет округа, сообщает "ТВ Центр".