Собянин рассказал о помощи москвичам в стационарах кратковременного пребывания

В медучреждениях Москвы созданы стационары кратковременного пребывания, часть из них оказывает помощь при сердечно-сосудистых заболеваниях.

Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, теперь горожанам не требуется длительная госпитализация. Операции на сердце и сосудах делают в день обращения, и уже вечером пациент возвращается домой под амбулаторное наблюдение специалистов.

За девять месяцев стационары кратковременного пребывания приняли около восьми с половиной тысяч человек, что втрое превышает показатели позапрошлого года.