Жизнь Вселенной может скоро закончиться Большим хлопком

Вселенной угрожает большое сжатие. Такой неутешительный прогноз опубликовали астрономы из Сеула. Они поставили под сомнение теорию об ускоренном расширении космического пространства. Учёные считают, что Вселенная всё ещё растёт, однако эти процессы постепенно замедляются, а в дальнейшем могут не только остановиться, но и пойти в обратном направлении.

Началось с Большого взрыва, закончится Большим хлопом. Южнокорейские астрономы ставят крест на красивой теории об ускоренном расширении нашей Вселенной, получившей в 2011 году Нобелевскую премию по физике. Согласно их исследованиям, Вселенная расширяется совсем не ускоренно, а с явным замедлением. А тёмная энергия - некая таинственная сила, которая, как считают учёные, отвечает за эти процессы - убывает. Если так пойдёт и дальше, то Вселенная просто схлопнется.

До 90-ых годов прошлого века считалось, что Вселенная явно не спешит. В роли космического тормоза, замедлявшего её расширение, выступает гравитация. Затем последовало утверждение, что далёкие сверхновые, так называемые стандартные свечи, тусклее, чем ожидалось для Вселенной. А её расширение продолжает ускоряться. Южнокорейская команда ставит под сомнение надёжность этих увенчанных Нобелевкой наблюдений.

"Прошло 27 лет с момента открытия тёмной энергии и ускоряющейся Вселенной. Однако одно ключевое предположение оказалось неверным. Это как застегнуть рубашку с неправильно застегнутой первой пуговицей", - говорит астроном Ён-Ук Ли.

Научный мир - в шоке. Скептики - в праведном гневе. Сценарий-то получается апокалиптический. Вместо вечного расширения Вселенную ждёт обратный сценарий Большого взрыва.

"Это определённо интересно, очень провокационно. И, вполне возможно, что всё это неверно. Но их исследования нельзя игнорировать. Они опубликовали статью с интригующими результатами и очень глубокими выводами", - заявил профессор Даремского университета Карлос Френк.