От загадочного объекта 3I/ATLAS исходят неизвестные лучи

Астрономы зафиксировали лучи, исходящие из межзвёздного объекта 3I/ATLAS. Пока специалисты не могут определить, что это за свет, пишет в своём блоге учёный из Гарвардского университета Ави Леб.

Он уточнил, что это коллимированные лучи, простирающиеся на расстояния более миллиона километров. Это может быть испаренный след фрагментов, выброшенных из основного ядра или след от двигателей, который намекает на искусственное происхождение 3I/ATLAS.

Астроном утверждает, что обнаруженные лучи занимают уже 12-ю позицию в списке загадок межзвёздного объекта. Впервые астрономы заметили его 1 июля. Мнения учёных и наблюдателей разделились.

Часть астрономов полагает, что это комета из другой звёздной системы. Другие уверены в том, что 3I/ATLAS – искусственный объект. С момента обнаружения объект менял цвет, направление движения и яркость.