Разгоревшийся на Украине коррупционный скандал может негативно повлиять на дальнейшую поддержку Киева. Об этом пишет американский журнал Newsweek. По данным издания, помимо самого факта хищений, ещё предстоит установить, как долго высокопоставленные украинские чиновники покрывали преступные схемы, зная при этом о происходящем в стране. И по мере того, как в ходе расследования преступных финансовых махинаций каждый день всплывают новые имена, все больше вопросов появляется к главарю режима.

Двух уволенных министров, чтобы замять так называемый "Миндичгейт", режиму явно недостаточно. Антикоррупционное расследование набирает обороты. Зеленскому не удаётся откреститься от того, что сбежавший за границу совладелец "Квартала-95" Тимур Миндич проворачивал всё по собственной инициативе и без прикрытия.

Когда под главарем режима основательно зашаталось кресло на Украине, кажется, открыто заговорили все. При этом 17 ноября Зеленского ждут в Париже. Эммануэль Макрон не брезгует принимать главаря шайки коррупционеров в Елисейском дворце. Два политических карлика с амбициями Наполеона обсудят, сколько ещё денег можно выудить у французских налогоплательщиков, чтобы день простоять да ночь продержаться против России. Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо требует отменить этот визит.

Венгерский премьер Виктор Орбан уверен: поддерживая Киев, Европа действует иррационально. Тратит огромные деньги на погрязшую в коррупционных скандалах чужую страну, в то время как сама нуждается в этих средствах. И, несмотря на инвестиции в войну, у Украины нет шансов её выиграть.

Подстрекатели конфликта продолжают утверждать: стоит только дать режиму побольше дальнобойных ракет, как Россия сама побежит договариваться. Хотя, Москва и так не раз заявляла о готовности к урегулированию дипломатическим путем. США тоже продолжают декларировать приверженность мирному урегулированию. Это единственный способ разрешить конфликт на Украине, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.