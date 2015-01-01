Здесь вырос Пётр I: чем живёт Преображенское сегодня

Здесь вырос Пётр I, название одной из главных улиц этого района происходит от имени хана Золотой Орды Серкиза. Когда-то он владел этими местами. Тут находится последнее граффити "русского Бэнкси" Павла Пухова. А ещё здесь проходит первый трамвайный диаметр.

Всё это - о районе Преображенское. Он появился на месте одноимённого села, которое в XVII веке основал царь Алексей Михайлович. Затем долгое время это была резиденция его сына Петра I. Именно здесь были набраны потешные войска - будущий Преображенский полк - и появился первый в России полковой храм.

Позже храм сделали каменным. Но в 1964 году он был взорван под предлогом строительства метро. В 2015 году храм вернули верующим, восстановив по историческим чертежам на сохранившемся фундаменте. Удалось вернуть и святыни - складень стрелковой роты, который с петровских времён помогал воинам в сражениях, и главную храмовую икону Преображения Господня.

Сегодня это главный храм сухопутных войск России. А совсем рядом - Преображенский старообрядческий монастырь. В конце XVIII века здесь сложилась большая община староверов, работало множество мануфактур. Во время чумы 1771 года на этом месте основали кладбище, построили больницу и богадельню. Сегодня здесь действует старообрядческий храм и открыт музей, где проводят экскурсии для всех желающих.

Сохраняя и продолжая традиции, район Преображенское активно развивается. Благоустраивают общественные пространства - Северный Хапиловский сквер с многофункциональными детскими, спортивными площадками и уютными зонами отдыха. Жить в районе стало намного комфортнее и с появлением транспортно-пересадочного узла "Черкизово", который объединяет метро, МЦК и новый железнодорожный вокзал "Восточный".

В новом корпусе школы "Преображенская" для старшеклассников оборудовали кабинеты предпрофессиональной подготовки: робокласс, IT-полигон, инженерный комплекс. В настоящей медиа-студии ребята снимают репортажи, кино и даже создают мультфильмы.