В Белгородской области в ДТП с автобусом погибли два человека

В Белгородской области произошло ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля, сообщает региональный главк МВД.

Автобус перевозил рабочих. По неизвестной причине он столкнулся с грузовиком с зерном. Авария произошла на автодороге "Белгород - М4 "Дон".

После аварии автобус слетел с дороги и протаранил дерево. Погибли водитель и пассажир, ещё шесть человек пострадали.

Накануне в России произошли две аварии с участием пассажирских автобусов – в Челябинске и Пермском крае. В них погибли семь человек, более двадцати получили травмы.