Кремль: Встреча Путина и Трампа отложена

Встреча Владимир Путина и Дональда Трампа пока отложена. Об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

По его словам, контакты по украинскому урегулированию с Вашингтоном идут. Также Ушаков сказал, что итоги саммита Россия-США в Анкоридже доведены до украинской стороны. Он назвал их хорошим путём для достижения мирного урегулирования.

"Результаты Анкориджа не нравятся тем, кто хочет продолжать войну до последнего украинца", - добавил помощник Путина.

В октябре Владимир Путин и Дональд Трамп во время очередного телефонного разговора договорились о проведении встречи в Будапеште. Стороны начали подготовку к саммиту, но после визита Владимира Зеленского в Вашингтон она была на какое-то время приостановлена.