В "Коломенском" завершили реставрацию Сытного двора

В усадьбе "Коломенское" завершена реставрация Сытного двора. Об этом сообщил у себя в соцсетях Сергей Собянин.

Сытный двор возвели в ХVII веке, он был частью загородной резиденции царя Алексея Михайловича. Сначала здание было одноэтажным с несколькими каменными палатами, в которых пекли хлеб и хранили припасы. Позже Сытный двор стал двухэтажным, там обустроили гостиницу и земскую школу.

За время реставрации были обновлены фасады объекта, восстановлен лепной карниз, белокаменные ступени и паркетная доска внутри здания, отметил мэр.