Стало известно о новой схеме мошенничества с наградами для пенсионеров

В МВД рассказали о новой схеме мошенничества с наградами для пенсионеров. Аферисты звонят ветеранам труда и сообщают, что им положены награды, грамоты и дополнительные выплаты от государства.

Преступники просят пенсионеров зарегистрироваться в фиктивном личном кабинете и продиктовать свои персональные данные. Далее происходит хищение денег со счетов и банковских карт жертв.

Полиция предупреждает, что сотрудники муниципалитетов и различных организаций никогда не звонят гражданам с предложениями о выплатах и не запрашивают по телефону персональные данные.