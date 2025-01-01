Россиянам рассказали, как увеличить пенсию в два раза

Россиянам дали совет, как увеличить пенсию в два раза. Для этого нужно поработать на десять лет дольше.

Об этом рассказала в интервью ТАСС член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бесараб.

"Если гражданин решил поработать при наступлении пенсионного возраста в течение пяти лет, он может увеличить размер своих индивидуальных пенсионных коэффициентов на 36%, а фиксированную выплату - на 45%. Если отложит выход на пенсию на десять лет, то он более чем в два раза увеличит свою пенсию", - сказала депутат.

При этом Бесараб уточнила, что во время работы после наступления пенсионного возраста гражданин будет получать только зарплату.

Мужчины в России выходят на пенсию в 65 лет, женщины - в 60 лет. По данным на сентябрь 2025 года, средняя продолжительность жизни мужчин составляет 68 лет, женщин - 78 лет. Предполагается, что к 2035 году эти показатели увеличатся примерно на 7-10 лет.