В Гольяновском пруду нашли рюкзак с головой ребёнка

На востоке Москвы, в Гольяновском пруду нашли голову ребёнка в рюкзаке. Предварительно, погибшему было от семи до десяти лет.

Утром 16 ноября об этом сообщила городская прокуратура. На место обнаружения страшной находки были отправлены водолазы и криминалисты.

Весь день они искали в пруду и рядом с ним другие части тела, но ничего не обнаружили. За это время судмедэксперты выяснили, что смерть ребёнка наступила около двух дней назад. Его личность пока не установлена.

В московском главке Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье "Убийство", сообщает ТАСС.