В Подмосковье из-за гололедицы произошло массовое ДТП

Массовое ДТП в Подмосковье. Из-за заморозков в каток превратился участок платной Южно-Лыткаринской автодороги на мосту через Москву-реку в районе города Лыткарино.

Водители не справлялись с управлением, попытки затормозить на большой скорости оказались безуспешны. Одна за другой машины, в том числе такси, грузовики и тяжёлая спецтехника стали налетать друг на друга.

В результате столкновения в груду искорёженного металла превратилась не только легковушки, но и большегрузы. Число пострадавших уточняется, сообщает "ТВ Центр".