Швейцария добилась снижения пошлин США благодаря подарку Трампа, сообщил Axios

"Было трудно перебить Apple, но швейцарцам это удалось", — цитирует портал комментарий представителя администрации американского президента.

Делегация промышленных магнатов из Швейцарии навестила США с подарками. Среди них настольные часы Rolex и килограммовый золотой слиток стоимостью около 130 тысяч долларов. Дональд Трамп принял подарки от имени президентской библиотеки. Это автоматически сделало презенты законными пожертвованиями, отметил Axios.

В пятницу министр экономики Швейцарии Ги Пармелен сообщил о достижении в ходе своего визита в Вашингтон договоренности с США снизить пошлины на швейцарский экспорт с 39% до 15%. За это Швейцария пообещала инвестировать в американскую экономику через частные компании в ближайшие годы 200 миллиардов долларов.

США 1 августа ввели против Швейцарии импортную пошлину в 39%. Это стало самым высоким показателем среди всех стран Европы и одним из самых высоких в мире.

Ранее глава американского технологического гиганта Apple Тим Кук подарил президенту США стеклянный диск с логотипом компании на золотой подставке 7 августа. Также на нем выгравированы имя президента США и подпись директора компании Apple.