Трамп поддержал законопроект о санкциях против партнеров России

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает законопроект Конгресса о возможном введении санкций в отношении стран, которые сотрудничают с Россией. Об этом 17 ноября он сказал в ходе беседы с журналистами.

"Они принимают законопроект, который обложит очень жесткими санкциями любую страну, которая ведет бизнес с Россией", — заявил Трамп.

Американский лидер добавил, что под аналогичные санкции могут попасть и экономические партнеры Ирана. Он уточнил, что Конгресс может добавить в законопроект запрет на сотрудничество с Тегераном во время рассмотрения документа.

Ранее в октябре лидер республиканцев в Сенате Джон Тьюн заявил, что его партия готова вынести законопроект о санкциях против партнеров России на голосование, когда администрация президента сочтет это необходимым. Позже, 13 ноября, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон почти исчерпал возможности для введения новых ограничений против Москвы