Гололед стал причиной массовой аварии в Московской области. В районе Лыткарино накануне вечером столкнулись сразу семь автомобилей. Водитель грузовика не мог затормозить на скользкой трассе и протаранил бетономешалку, которая врезалась в такси. Повреждения получили еще четыре автомобиля. Проезжающие мимо помогли освободить зажатого в кабине водителя фуры.

17 ноября синоптики обещают в столичном регионе температурные качели и как следствие - ледяной дождь и гололед. Приморье засыпало снегом. Коммунальные службы справились с расчисткой трасс. Тем не менее в утренние часы дорога испытывает водителей на прочность. И край ждет новый циклон.

В Мурманской области туристы из-за сильной метели застряли на трое суток в Териберке. Группа планировала отправиться в море на экскурсию к китам. Но оказалась в снежном плену. Людей разместили в гостиницы и обеспечили всем необходимым. Скоро трасса должна быть открыта.