В Карибское море прибыла ударная группа ВМС США

В Карибское море прибыла ударная группа Военно-морских сил США во главе с атомным авианосцем "Джеральд Форд".

В Пентагоне сообщили, что американские ВМС начали развертывание в регионе. Экипаж авианосца, который является крупнейшим в мире, насчитывает четыре тысячи человек, на его палубах - десятки тактических самолетов.

Решение об отправке авианосной группы в Южной Америку было принято в конце октября министром обороны Питом Хегсетом в рамках борьбы против наркотеррористов. Операция получила название "Южное копье".

Агентство Reuters сообщает, что американские военные готовы начать в любой момент и наземную операцию в Венесуэле. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что определился с действиями Вашингтона в отношении Каракаса и законно избранного президента страны Николаса Мадуро.