Пригород Дублина превратился в сплошную пенную вечеринку

Пенные вечеринки можно проводить на всем побережье возле ирландского Дублина.

После шторма, который обрушился на регион, землю покрыл густой слой белоснежных хлопьев. Вызванные ураганным ветром мощные волны взболтали воду, насыщенную остатками водорослей и планктона. Образовавшаяся пена окутала улицы одной из деревень. По словам местных жителей, подобного явления здесь не было более полувека.

Специалисты успокаивают: необычные осадки безвредны для людей. Но экстренные службы призывают к бдительности.