Минобороны представило новых героев СВО.

Гвардии старший сержант Сергей Вдовин и его группа выполняла задачу по разведке местности и обнаружила двух раненых бойцов. Сергей, оказав им первую помощь, организовал эвакуацию в тыл. Обнаружив вражеские позиции, наше подразделение точно скорректировало огонь артиллерии, что позволило передовым отрядам продвинуться вглубь обороны противника.

Гвардии ефрейтор Константин Чупин, действуя в составе штурмовой группы, уничтожил вражескую огневую точку и отправил наших раненых в полевой госпиталь. Ликвидировав оставшихся националистов, Константин на протяжении семи суток в одиночку удерживал позицию, обеспечивая безопасность маршрутов движения наших войск.