Бойцы группировки "Восток" рассказали подробности освобождения села Орестополь в Днепропетровской области. Боевиков выбили из населенного пункта в минувшую пятницу.

Забайкальские подразделения блокировали крупный укрепрайон неонацистов, взяв под контроль территорию свыше 12 квадратных километров, зачистив более 250 зданий. Несмотря на постоянные вражеские обстрелы и попытки контратак, наши штурмовые группы при поддержке артиллерии продвигались стремительно, не давая радикалам закрепиться.

К населенному пункту добрались под покровом тумана. Поделили село на сектора - и сразу приступили к зачистке.