Гороскоп на сегодня, 18 ноября, для всех знаков зодиака

Овны
Пришло время отдавать долги. И не только денежные! Возможно, вы забыли вернуть что-то важное или не выполнили обещание - сегодня совесть напомнит об этом.
Тельцы
В партнерских отношениях может всплыть то, о чем вы предпочитали не говорить. Чья-то манипуляция станет очевидной, будьте начеку и реагируйте спокойно.
Близнецы
Состояние здоровья сегодня - индикатор того, как вы к себе относитесь. Если что-то беспокоит, это сигнал пересмотреть привычки и отношение к своим обязанностям.
Раки
Творческий кризис или сложности с детьми могут вывести на поверхность ваши истинные желания. То, что вы делаете для других, возможно, пора делать и для себя.
Львы
Семейные темы обострятся: кто-то может попытаться вывести вас из себя. Не поддавайтесь на провокации, сегодня не подходящий день для выяснения отношений.
Девы
Все встречи и переговоры лучше отложить - люди будут слышать не то, что вы говорите. Если нельзя перенести, выражайтесь четко и оформляйте договоренности письменно.
Весы
Даже мысль о том, чтобы схитрить или обойти правила, сегодня опасна. Лилит моментально вернет вам энергию бумерангом! Играйте честно, как бы ни был велик соблазн.
Скорпионы
Солнце соединяется с Черной Луной в вашем знаке. Это мощный день: вы увидите свои теневые стороны. Духовные практики и медитация помогут не утонуть в темноте.
Стрельцы
Тайные мысли и скрытые мотивы сегодня становятся очевидными. Если хотите понять, кто вам завидует или желает зла, наблюдайте, но не спешите действовать.
Козероги
Вас ждут уроки благодарности и неблагодарности. Возможно, вы почувствуете себя недооцененными или сами заметите, что принимали чью-то помощь как должное.
Водолеи
На работе может появиться искушение властью - желание манипулировать или контролировать. Проследите за своими мыслями, чтобы не создавать себе проблемы.
Рыбы
Будьте избирательны с информацией! Не записывайтесь на курсы импульсивно и не покупайте обучение: сегодня легко попасться на манипулятивный маркетинг.