Гороскоп на сегодня, 18 ноября, для всех знаков зодиака

Овны

Пришло время отдавать долги. И не только денежные! Возможно, вы забыли вернуть что-то важное или не выполнили обещание - сегодня совесть напомнит об этом.

Тельцы

В партнерских отношениях может всплыть то, о чем вы предпочитали не говорить. Чья-то манипуляция станет очевидной, будьте начеку и реагируйте спокойно.

Близнецы

Состояние здоровья сегодня - индикатор того, как вы к себе относитесь. Если что-то беспокоит, это сигнал пересмотреть привычки и отношение к своим обязанностям.

Раки

Творческий кризис или сложности с детьми могут вывести на поверхность ваши истинные желания. То, что вы делаете для других, возможно, пора делать и для себя.

Львы

Семейные темы обострятся: кто-то может попытаться вывести вас из себя. Не поддавайтесь на провокации, сегодня не подходящий день для выяснения отношений.

Девы

Все встречи и переговоры лучше отложить - люди будут слышать не то, что вы говорите. Если нельзя перенести, выражайтесь четко и оформляйте договоренности письменно.

Весы

Даже мысль о том, чтобы схитрить или обойти правила, сегодня опасна. Лилит моментально вернет вам энергию бумерангом! Играйте честно, как бы ни был велик соблазн.

Скорпионы

Солнце соединяется с Черной Луной в вашем знаке. Это мощный день: вы увидите свои теневые стороны. Духовные практики и медитация помогут не утонуть в темноте.

Стрельцы

Тайные мысли и скрытые мотивы сегодня становятся очевидными. Если хотите понять, кто вам завидует или желает зла, наблюдайте, но не спешите действовать.

Козероги

Вас ждут уроки благодарности и неблагодарности. Возможно, вы почувствуете себя недооцененными или сами заметите, что принимали чью-то помощь как должное.

Водолеи

На работе может появиться искушение властью - желание манипулировать или контролировать. Проследите за своими мыслями, чтобы не создавать себе проблемы.

Рыбы

Будьте избирательны с информацией! Не записывайтесь на курсы импульсивно и не покупайте обучение: сегодня легко попасться на манипулятивный маркетинг.