Российские силы противовоздушной обороны в период с 23.00 мск 16 ноября до 7.00 мск 17 ноября перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как уточняет Министерство обороны России в своем Telegram-канале, 14 БПЛА сбиты над территорией Брянской области, восемь — над Тамбовской областью, пять — над территорией Ульяновской области, четыре — над Воронежской областью, три — над территорией Орловской области, по одному — над Нижегородской и Тульской областями.

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник отметил, что ВСУ усиливают "дронный террор" против гражданского населения нашей страны. При этом нацистские формирования Киева расширяют спектр беспилотных приспособлений, которые применяют для покушения на мирных граждан и нанесения экономического ущерба.

Однако пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия продолжает спецоперацию, несмотря на атаки украинских беспилотников — российские бойцы предпринимают эффективные меры по борьбе с такими атаками.