Трамп поддержал законопроект о санкциях за закупку российской нефти

Президент США Дональд Трамп выступил в поддержку законопроекта, предполагающего введение крупных пошлин в отношении государств за закупки российской нефти.

Как сообщает Reuters, в законопроекте говорится о 500-процентных пошлинах на импорт из стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и другие полезные ископаемые, если Россия не согласится на длительный мир с Украиной.

Дональд Трамп заявил, что "любая страна, которая ведет бизнес с Россией, будет подвергнута очень жестким санкциям" и "меня это устраивает", причем конгрессмены, продвигающие указанный законопроект, "могут добавить к этому Иран".

При этом американские СМИ предупреждают, что санкционная политика уже негативно сказалась на авторах рестрикций. Как пишет Bloomberg, cанкции Евросоюза и США в отношении России, а также атаки ВСУ на нефтеперерабатывающие заводы привели к росту цен на топливо в Соединенных Штатах.

Президент России Владимир Путин, оценивая потенциал новых американских санкций, подчеркнул, что они существенно не скажутся на экономическом самочувствии России, хотя носят довольно серьезный характер и могут иметь определенные последствия.

В Китае отметили неожиданный ответ президента России Владимира Путина на ужесточение санкций администрацией Трампа — российский лидер дважды в течение трех дней "контратаковал".