Спасатели возобновили поиски семьи Усольцевых

Спасатели выехали на повторные поиски исчезнувшей в красноярской тайге семьи Усольцевых.

Работники поисково-спасательного отряда выехали в Партизанский район по заявке полиции в понедельник, 17 ноября, сообщил КГКУ "Спасатель" в своем Telegram-канале. Спасатели пробудут в тайге три дня. Другие детали заявки не уточняются.

В последний раз КГКУ "Спасатель" писал о поисках Усольцевых 27 октября.

Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной и собакой пропали 28 сентября. Они вышли в однодневный поход к горе Буратинка и пропали. Поиски Усольцевых назвали самыми масштабными и сложными в истории Красноярского края.

Активные поиски семьи завершились 12 октября. Они перешли в режим точечных задач.

По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц.