Дибров оправдался за свое голое появление: "Кто из вас не выходил из туалета с расстегнутой ширинкой?"

Дмитрий и Полина Дибровы развелись 25 сентября из-за измены модели с другом семьи Романом Товстиком. Говорят, крах 16-летнего брака шоумен переживает до сих пор. Летом, когда Дибров только узнал о неверности жены, ведущий пустился во все тяжкие. Его видели в одной из московских рюмочных.

А сейчас в Сети появилось видео, снятое у одного из интимных клубов столицы. Очень похожий на Диброва мужчина приехал в заведение с молоденькой спутницей, но удивило народ не это. На кадрах отчетливо было видно, что двойник шоумена забыл надеть белье и не застегнул ширинку на брюках.

Разразился скандал. Голое появление Дмитрия Диброва не осталось без внимания других представителей отечественного шоу-бизнеса. Сам телеведущий поначалу молчал. Выяснилось, что он отправился на Бали. Однако оттуда он все же вышел в прямой эфир и прокомментировал резонансный случай.

"Ну кто из вас не выходил из туалета с расстегнутой ширинкой?" - задал риторический вопрос Дибров.

Он также рассказал, что просто вышел из микроавтобуса, помог даме сойти и отправился в свою машину. А некие люди все засняли и стали его якобы шантажировать. Хотели денег. Но телеведущий заявил, что не дал и в ответ получил огласку. Хотя, по его мнению, на кадрах ничего "такого" нет.