Венгрия "знает русских и знает, что русские останутся", а не исчезнут из европейской политики. Такое заявление сделал глава венгерского кабмина Виктор Орбан.

В одном из интервью политику напомнили, что его "очень часто обвиняют в том, что вы троянский конь России или троянский конь (президента России Владимира) Путина". В ответ Орбан напомнил, что "у нас есть опыт взаимодействия с русскими, так что мы знаем, какие они".

Говоря о своих отношениях с российскими властями, премьер-министр отметил, что "для Венгрии очевидны три центра силы: Германия, Россия и Турция, этот треугольник "определяет, безопасна Венгрия или нет". С учетом национальных интересов своего народа необходимо "найти хорошее решение по всем трем направлениям".

Что касается фразы про "троянского коня Путина", Виктор Орбан счел такое определение весьма примитивным и характерным для людей, у которых "нет серьезных аргументов для обсуждения войны" (цитаты по РБК).

Троянским конем России в Евросоюзе ранее называли и президента Сербии Александра Вучича за последовательный отказ примкнуть к антироссийской санкционной политике. Однако Вучич уверял, что Сербия после вступления в ЕС не будет продвигать в блоке интересы России. При этом он призывал выстраивать взаимное доверие.

Что касается Орбана, венгерский премьер-министр продолжает продвигать идею восстановления диалога между Россией и Западом. Во время недавнего визита в Вашингтон политик поднял тему организации российско-американского саммита в Будапеште. Виктор Орбан заявил, что Москве и Вашингтону остается решить всего один-два вопроса, чтобы согласовать свои позиции по конфликту на Украине.