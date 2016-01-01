44-й президент США Барак Обама рискует оказаться в тюрьме после недавних разоблачений главы. Такое заявление сделал в понедельник, 17 ноября, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков.

Как написал сенатор в своем Telegram-канале, директор Национальной разведки США Тулси Габбард анонсировала передачу Минюсту данных, указывающих на измену Обамы и его попытку устроить государственный переворот.

Пушков отметил, что "судя по заявлению Габбард, полному деталей о фабрикации Обамой и его фальшивого доклада американской разведки, основания для уголовного преследования налицо". В итоге бывший американский лидер, которого сенатор охарактеризовал как самовлюбленного нарцисса, манипулятора и демагога, реально рискует оказаться за тюремной решеткой.

Решение о возбуждении уголовного дела в отношении Барака Обамы предстоит принять американскому Министерству юстиции.

Ранее сообщалось, что генпрокурор США начала расследование о фальсификации данных в деле о пресловутом вмешательстве России в президентские выборы. На наличии "российского следа" настаивала администрация Барака Обамы, хотя выяснилось, что никакой "руки Кремля" не было.

Как заявила Габбард, "мы смогли найти документы, которые указывают на то, что президент Обама поручил своим руководителям национальной безопасности Джеймсу Клепперу и Джону Бреннану сфабриковать отчет разведывательного сообщества от 20 января 2017 года" в стремлении "убедить американский народ, что Путин помог Дональду Трампу одержать победу в 2016 году".