Снег с дождем возобновится в Москве

В Москве вновь пройдет небольшой снег, переходящий в мокрый снег, а затем и в дожди. Такой прогноз дал утром понедельника, 17 ноября, метеоролог Михаил Леус.

Как пояснил эксперт в своем Telegram-канале, территория столичного региона окажется на пути теплого атмосферного фронта, связанного с циклоном, который выходит в районы Прибалтики.

Это окажет непосредственное влияние на погодные условия в Москве и Московской области. Местами — преимущественно на севере и западе столичного региона — возможны гололедные явления и ледяные дожди, на дорогах гололедица.

Столбики термометров начнут расти, к вечеру 17 ноября температура достигнет трех-пяти градусов тепла. Ветер прогнозируется южный, со скоростью пять-десять метров в секунду. Атмосферное давление снизится до 739 миллиметров ртутного столба.

Осадки продолжатся во вторник, 18 ноября. Днем станет еще теплее — восемь-десять градусов выше нуля.

О потеплении предупреждал и научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отмечал в комментарии РИА Новости, что температура в Московском регионе будет выше нормы на пять-шесть градусов — зима пока не торопится приходить в столицу.

Тем временем в Москве и Подмосковье сохраняется повышенный, "желтый", уровень погодной опасности. Как следует из прогностической карты предупреждений на официальном сайте Гидрометцентра, утром и днем 17 ноября в отдельных районах региона возможно налипание мокрого снега, гололед. Из-за риска гололедно-изморозевых отложений предупреждение останется в силе до 21 часа понедельника. Из-за сильного ветра предупреждение будет действовать с 21 часа 17 ноября до 21 часа 18 ноября.