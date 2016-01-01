Мать обезглавленного в Балашихе ребенка созналась в убийстве

Жительница подмосковной Балашихи, задержанная по подозрению в убийстве своего малолетнего сына, дала признательные показания. Об этом рассказали в понедельник, 17 ноября, в Следственном комитете России.

Как уточнило ведомство на своем официальном сайте, на допросе у следователя женщина призналась в убийстве ребенка и написала явку с повинной. Однако мотивы убийства она пояснить не смогла.

Следователи полагают, что подозреваемая, находясь в квартире в городе Балашихе вместе с ребенком, убила мальчика. Затем она попыталась избавиться от тела, выбросив его фрагменты в Гольяновский пруд в Москве.

Расследование ведется по пункту "в" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Планируется назначение психолого-психиатрической экспертизы.

По сведениям Baza, у матери убитого в Балашихе ребенка были психиатрические проблемы — женщина состоит на учете с диагнозом "параноидальная шизофрения". Однако медики утверждают, что прежде пациентка не проявляла агрессию. Сообщалось также о проблемах с наркотиками.

Еще одно жестокое убийство малолетнего ребенка потрясло россиян в 2016 году. Няня из Узбекистана, оставшись наедине с четырехлетней воспитанницей, убила девочку и расчленила ее, а затем подожгла квартиру. Женщина избежала тюремного заключения, так как была признана невменяемой.