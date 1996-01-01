Новая потеря Аллы Пугачевой

Певица Алла Пугачева утратила права на товарный знак "Рецитал", зарегистрированный в России. Это стало известно из электронной базы данных Роспатента, сообщает ТАСС.

Группа "Рецитал", с которой Примадонна выпустила альбом "Как тревожен этот путь", использовала данный товарный знак. Заявка на него была зарегистрирована в 2017 году. Однако в октябре 2025 года срок действия товарного знака подошел к концу.

Напомним, что "Рецитал" — российская группа, которая аккомпанировала Алле Пугачевой на протяжении многих лет начиная с 1980-х. После окончания сотрудничества коллектив продолжил выступать самостоятельно.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева может лишиться прав и на товарный знак "Кристина", который зарегистрировала еще в 1996 году. Весной следующего, 2026, года истекает исключительное право Примадонны на это наименование, и если артистка его не продлит, то может остаться без "Кристины".