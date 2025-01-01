Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил о якобы нападении России на одну из стран НАТО до 2029 года.

Министр со ссылкой на военных экспертов заявил, что Россия нападет тогда, когда восстановит свои вооруженные силы. Это может произойти в ближайшие 4-5 лет, заявил он в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Мы всегда говорили, что это может произойти в 2029 году. Однако сейчас есть другие, которые говорят, что это возможно уже в 2028 году, а некоторые военные историки даже считают, что мы провели последнее мирное лето", — заявил Писториус.

В связи с рисками войны глава Минобороны ФРГ призвал страны ЕС и НАТО улучшить свои вооруженные силы.

В сентябре 2025 года президент России Владимир Путин заявил, что Москва не собирается ни на кого нападать, а западные политики – специалисты по нагнетанию обстановки.

"Западные политики - специалисты не по сказкам, а по фильмам ужасов", - заметил Путин на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.