Раскрыты подробности убийства шестилетнего мальчика в подмосковной Балашихе

Предполагаемую детоубийцу доставляют в балашихинское управление Следственного комитета. Это 31-летняя мать ребенка. Женщина находилась в невменяемом состоянии, предположительно, под воздействием запрещенных веществ. Оперативникам пришлось ждать утра, пока задержанная придет в себя и сможет дать показания. Она путалась, пыталась свалить вину на сожителя, но в итоге написала явку с повинной.

"На допросе у следователя женщина призналась в совершении убийстве ребенка. Однако пояснить мотивы совершенного преступления она не смогла", - сообщили в СК.

Это, без преувеличения, одно из самых страшных и жестоких преступлений в Московском регионе за последние месяцы. То, что нашли в Гольяновском пруду в восточном округе столицы занимавшиеся благоустройством рабочие, потрясло всех. Окровавленный пакет, а в нем - рюкзак. Внутри - голова светловолосого мальчика, отпиленная от тела лобзиком. Предварительное заключение покажет: 6-летнего ребенка сначала задушили, а уже потом расчленили. Позже станут известны циничные детали: голову положили в школьный рюкзак его 9-летней сестры. Пока водолазы прочесывали пруд в поисках других останков, в подмосковной Балашихе разворачивалась не менее кровавая драма.

"В правоохранительные органы обратилась бабушка шестилетнего мальчика и сообщила о возможном совершении преступления в отношении него", - сообщила Екатерина Короткова, начальник отдела взаимодействия со СМИ прокуратуры Московской области.

По заявлению бабушки следователи обыскивали квартиру в Балашихе, в которой находились мать пропавшего ребенка и ее сожитель. Расчлененное тело было обнаружено на балконе. Голову специально выбросили в Гольяновском пруду, подальше от Балашихи, чтобы скрыть следы. Мальчика, предположительно, убили около двух суток назад. Соседи рассказывают: то, что эта квартира нехорошая, было понятно давно: "Ребенок кричал, маленький ребенок. И мать то ли била, то ли что. На улице видел пару раз, что она его била. Видно, что у нее с головой проблемы, что она на учете стоит у психиатра, очень странно себя вела. Под наркотиками была, это стопроцентно".

Елена перебралась в Балашиху из Пензенской области. Как сообщают СМИ, мать двоих несовершеннолетних детей состояла на учете у психиатра, несколько раз попадала в диспансер. При этом совершенно хладнокровно пыталась замести следы и вывезла части тела ребенка за 8 километров от дома. Женщину ловили на употреблении наркотиков и даже пытались обязать проходить лечение от зависимости. Она увлекалась эзотерикой. В соцсетях подписана на запрещенные группы про препараты, изменяющие сознание. Отец из семьи ушел. Про мальчика известно. что он инвалид с детства и без помощи передвигаться не мог. Выясняется и роль сожителя в этом деле. Изначально в убийстве ребенка подозревали именно его.