Власти Венесуэлы считают, что США готовят вторжение

В Карибское море вошла ударная группа кораблей Военно-морских сил США. Флагман - крупнейший в мире атомный авианосец "Джеральд Форд".

На его палубе - десятки самолетов, вертолетов и беспилотников. Экипаж - более четырех с половиной тысяч человек. Развертывание американских ВМС в регионе происходит на фоне резкого обострения отношений с Венесуэлой. Решение об отправке авианосной группы в Южной Америку принял в конце октября глава Пентагона. Официальной причиной в Вашингтоне называют борьбу с наркотрафиком.

За последние месяцы США усилили удары по судам, на которых якобы перевозили наркотики. Однако в Каракасе уверены: США готовят вторжение с целью свержения действующей власти. О планах масштабной военной операции сообщило и агентство Reuters. А президент Трамп заявил: дни венесуэльского лидера Николаса Мадуро во главе государства сочтены. Впрочем, в Белом доме не отвергают и возможность переговоров.

"Мы можем нанести удары. Но мы не заявляли, что собираемся. Мы это обсуждаем. Возможно, мы проведем переговоры с Мадуро. И тогда посмотрим, что из этого выйдет. Они хотели бы поговорить. А я открыт для общения со всеми", - сказал Трамп.