Мощный циклон накрыл ряд российский регионов

На трассе в Забайкалье - из-за снежных заносов многокилометровая пробка. Большегрузы часами стоят на каждом подъеме. Людям приходится ночевать в машинах. Похожая картина и в Приморье. Из-за сильной метели улицы городов и трассы приходится расчищать постоянно. При этом обязательна обработка противогололедными материалами. Иначе водителям сложно справляться с управлением.

Вот и Хабаровский край. На дорогах - множество аварий, машины заносит. В Амурской области накануне вечером пассажирский автобус из-за неубранного снега вынесло с проезжей части, после чего он столкнулся с несколькими автомобилями. К счастью, никто не пострадал.

В Подмосковье в районе города Лыткарино - также массовое ДТП. Сразу семь автомобилей. Водители грузовиков, такси, спецтехники не могли затормозить из-за гололеда. Машины врезались друг в друга. Один пострадавший был госпитализирован.

Сегодня водителей тоже просят быть крайне внимательными. МЧС распространило экстренное предупреждение - в столичном регионе ожидаются снег, переходящий в дождь, а также сильный гололед. Ольга Стрельцова, ТВ Центр.