В Русском музее Петербурга идет реставрация двух исторических картин Григория Угрюмова

Монументальные работы патриарха русской живописи. Да и заказ тоже монументальный. Императорский. Сюжет двух полотен Григорию Угрюмову подсказал лично Павел I. Шедевры исторического живописца украсили интерьеры его любимой резиденции - Михайловского замка.

"Совершенная в себе вещь, в которой, кроме академического мастерства компоновки, моделировки, расставление персонажей, присутствует свойственное художнику чувство колорита, которое мы худо себе представляем, поскольку сверху темный покровный грязный лак", - отмечает Григорий Голдовский, заместитель генерального директора по научной работе Государственного Русского музея.

Угрюмов не увлечен антуражем - в легкой дымке исторические события едва различимы. Но в центре - яркие фигуры. Вот люди тянут руки к Михаилу Федоровичу Романову в мольбе принять высокий сан и положить конец смуте. А вот Иван Грозный верхом на белом коне берет под покровительство казанского царя.

Заказчик торопил, но остался доволен. А за парные полотна художник получил звание профессора. Спустя 220 лет бытования мутный желтый лак, как линза, начал искажать первоначальный замысел автора.

Программу спасения полотен представили на расширенном реставрационном совете. Его участники - ведущие российские эксперты. Выводам предшествовала грандиозные научные изыскания. И в лучах инфракрасного света вдруг вскрылись не только внутренние дефекты, но и кропотливая работа Угрюмова над совершенной композицией. Оказывается, автор несколько раз менял положение рук и наклоны головы своих персонажей.

"Эти исследования помогают не столько нам, сколько реставраторам понять, что их ожидает при реставрации и с чем они могут столкнуться. Из-за чего возникают некоторые повреждения", - указал Вячеслав Торопов, заведующий отделом технологических исследований Государственного Русского музея.

Учитывая внушительный формат полотен, реставрация затянется на два года. Живопись отмоют от копоти дворцовых свечей, укрепят холст и подрамник - от ветхости они уже начали крошиться. Сверху картины покроют современным лаком, который не боится ультрафиолета.

Зал номер 86. Когда-то здесь экспонировалась советская крупноформатная живопись. Но выставочное пространство превратили в настоящую мастерскую. И это стал первый в России зал открытой реставрации. Здесь восстанавливали цвета и краски “Последнего дня Помпеи”. И работа реставраторов собирала не меньше зрителей , чем мировые шедевры.

После реставрации картины вернутся на свое законное место - в Воскресенский зал Михайловского замка, интерьеры которого создавал придворный архитектор Винченцо Бренна. И где, как утверждают любители мистических историй, все еще ищет покой призрак Павла I.